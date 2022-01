IceFighters Leipzig vor Mammutprogramm: 23 Spiele in 49 Tagen

Leipzig. Am Dienstag kehrt endlich Eishockey-Leben zurück in den Kohlrabizirkus. Nicht nur die Eiskämpfer stehen auf dem kühlen Grund. Auch neben der Bande dürfen 625 Zuschauer wieder für Stimmung sorgen. Zum Re-Start begrüßen die Kufencracks das Tabellenschlusslicht Hammer Eisbären (20 Uhr). Die gilt es, trotz Trainingsrückstand, mit einem Pflichtsieg zu bezwingen.

Die Truppe von Trainer Sven Gerike läuft weiterhin dezimiert auf. Fünf Akteure fehlen verletzungsbedingt im Repertoire. Erek Virch und Michael Burns sitzen zudem eine Spieldauerstrafe ab. „Wir werden wie gewohnt versuchen, das Beste daraus zu machen“, so Gerike, der im Kampf um die Playoff-Plätze mit den Seinen weiterhin mitmischen will. Der Einsatz von Jonas Wolter und Sebastian Hon ist fraglich, der Rest der Männer bereit.

Ein Ass hat der Coach im Ärmel. Verteidiger Patrick Demetz wird in die unterbesetzte Sturmreihe wechseln – auf jener Position wurde er ausgebildet. Noch vor Saisonbeginn sagte Gerike, dass es vorteilhaft sei, in Ausnahmesituationen Spieler zu haben, die flexibel einsetzbar seien. Darauf kann der 45-Jährige nun zurückgreifen. Zumal dem Team vollgepackte Englische Wochen bevorstehen.

Teststation vor Kohlrabizirkus

Die Profis müssen fast jeden zweiten Tag bis zum Ende der Hauptrunde aufs Eis. „Es gilt 23 Spiele in 49 Tagen zu absolvieren“, so Gerike. „Am schwierigsten wird es sein, die Belastung so zu steuern, dass die nach einer Verletzung oder Erkrankung zurückkommenden Spieler keine Folgeschäden davontragen“, weiß der Coach.