IceFighters Leipzig vor schwerem Programm

Leipzig. Die zweite Phase der Eishockey-Hauptrunde ist die entscheidende, wer in welcher Tabellenregion mitmischt. Diese Aussage tätigte Sven Gerike, der Cheftrainer der Exa Icefighters Leipzig, vor dem Start in diese Runde. Bisher steht für sein Team ein Punkt aus den Auswärtsspielen in Hannover und Halle zu Buche. Dies ist ausbaufähig.

In zwei Topspielen punkten

Deshalb bekommen die nächsten Spiele, wie Freitagabend um 20 Uhr im Kohlrabizirkus gegen die Crocodiles Hamburg (4.) oder auswärts beim Herner EV (2.) am Sonntag um 18.30 Uhr, eine besondere Note. Beides sind absolute Topspiele „trotz total unterschiedlicher Taktiken“, wie Gerike meint. Die Hamburger überlassen im bisherigen Saisonverlauf meist dem Gegner das Spiel und setzen auf Konter, Herne macht dagegen lieber selbst das Spiel. Unabhängig davon hebt der Coach des Tabellenfünften mahnend den Finger: „Wir müssen in den nächsten Wochen punkten. Schön zu spielen und mehrfach zu hören, wie toll wir spielen, hilft uns am Ende nicht.“

Anschluss an Spitzengruppe halten

Klar ist: Die Sachsen möchten ungern den Anschluss an die Spitzengruppe verlieren. Die Crocodiles schlichen sich in den letzten Wochen heimlich, still und leise vorbei an den Eiskämpfern. In den letzten fünf Spielen punkteten die Hanseaten immer, rangen gar Tilburg einen Zähler ab. Zwei Punkte liegen sie vor Leipzig. Kein Wunder, dass Gerike sagt: „Bei solch direkten Gegnern zählen die Punkte doppelt.“ Besonders die Reihe um Thomas Zuravlev und Dominik Lascheit (zwei Hattricks in Serie) wirbeln aktuell als Topduo durch die Liga. „Natürlich müssen wir ein Auge auf die zwei haben, aber das reicht nicht aus und würde der sehr guten Hamburger Mannschaft nicht gerecht werden“, weiß Gerike.

Spenden für Tjalf Caesar

Dennoch liegt der Fokus auf der eigenen Leistung. Gebetsmühlenartig wiederholt dies der Trainer und erklärt: „In keinem Spiel haben wir komplett funktioniert. Wir sind noch nicht so konstant und können noch mehr Potenzial ausschöpfen.“ Bei diesem Unterfangen ist der zuletzt gesperrte Verteidiger Erek Virch wieder dabei, einzig Ryan Warttig wird „mit einer Verletzung aus dem Halle-Spiel“ für das Wochenende fehlen. Weitere Untersuchungen sind nötig.

Am Rande der Bande: Für jeden Zuschauer ab dem 1501. spenden die Icefighters am Freitag einen Euro an den schwer verletzten Hamburger Regionalliga-Spieler Tjalf Caesar für seine kostenintensiven Folgebehandlungen.