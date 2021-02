IceFighters Leipzig wollen gegen die Indians „das Kriegsbeil ausgraben“

Selbstvertrauen getankt

Partie der Icefighters Leipzig gegen Hamm abgesagt – keine Teilnahme am DEL2-Lizenzierungsverfahren

Mit dem Sorgenkind Schusseffizienz hadern die Leipziger zuweilen. Das Team ist drittschlechtester Vertreter der Oberliga, vor Erfurt und dem Tabellenschlusslicht Hammer Eisbären. Weshalb die Eiskämpfer von Coach Sven Gerike in der torreichen Partie Selbstvertrauen tanken konnten – vor allem nach drei schweren und lehrreichen Aufeinandertreffen gegen die beiden Tabellenführenden Hannover Scorpions und Tilburg.

Gerike forderte von seiner Crew zuletzt mentale Stärke . Gegen das Team von Indians-Trainer Lenny Soccio habe die Mannschaft zwei, drei Schritte nach vorn gemacht. „Wir haben zwei Rückschläge weggesteckt, wieder Zugriff zum Spiel gefunden und offensiv weitergearbeitet.“ Eichelkraut fügt hinzu, dass der Sieg unglaublich wichtig gewesen sei. „Wir haben nach zwei Wochen ein gutes Spiel gegen einen Topgegner gemacht.“ So auch die Herangehensweise für Sonntagabend.

Mit Kampfansage gegen die Indians

Bis dahin ist den IceFighters eine Zwangspause vergönnt. Das Auswärtsspiel bei den Hammer Eisbären entfällt am Freitag aufgrund zweier Coronafälle beim Gegner. Das erlaubt den Kufencracks ein wenig Regeneration. Es sei nicht verkehrt, dass seine Jungs den Kopf frei bekommen, so der 44-jährige Trainer. Die Sachsen legten einen Marathon hin, absolvierten vier Partien in sieben Tagen.