IceFighters Leipzig wollen Zeichen setzen: "Gemeinsam stark für Tjalf Caesar"

An dieser Stelle tun viele Vereine ihr möglichstes, um die Familie zu unterstützen und auch die IceFighters möchten helfen. Am Freitag treten sie im Kohlrabizirkus gegen die Hamburg Crocodiles an. Der Verein möchte so viele Eishockeyzuschauer wie möglich in den Kohlrabizirkus lotsen, um ein Zeichen zu setzen. Die Besucher sollen nicht aus eigener Tasche spenden, sondern einfach ihre Bekannten, Verwandten und Familienmitglieder mit zum Spiel bringen. Für jeden Zuschauer, der über den derzeitigen Zuschauerschnitt von 1500 hinaus geht, spenden die EXA IceFighters einen Euro an die Familie Caesar. Bei ausverkauftem Haus können damit bis zu 1000,-€ zusammen kommen. Das bedeutet: Leute mobilisieren, die Geschichte von Tjalf teilen und jeden, der kann, am Freitag mitbringen!