IceFighters Leipzigs Gerike vor Wochenend-Partien: "Zufrieden nur mit sechs Punkten"

Leipzig. Mit der starken Serie von sechs Siegen in Folge und Tabellenplatz drei im Rücken gehen die Exa Icefighters mit breiter Brust in die Aufgaben des Wochenendes. Am Freitag (20 Uhr) empfangen die Leipziger Eishockey-Cracks den Tabellennachbarn Herner EV, am Sonntag (16 Uhr) steht das Match bei den Black Dragons Erfurt an. Erfurt, Herne – da war doch was? Genau, das waren die beiden ersten Gegner zu Beginn der neuen Spielzeit, und gegen beide setzte es ordentliche „Klatschen“ – 1:5 (Erfurt) und 2:7 (Herne).

Anzeige