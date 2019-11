IceFighters Leipzigs Goran Pantic: „Wie eine Familie“

Leipzig. Eishockeyspieler Goran Pantic, 25, wechselte im Sommer zu den IceFighters Leipzig. Freitagabend (20 Uhr, Kohlrabizirkus) sind die Füchse Duisburg der Gegner, am Sonntag (19 Uhr) in Hannover spielt Pantic dann gegen seinen Ex-Verein Hannover Scorpions. Der 1,98 Meter große Verteidiger über die anstehenden Spiele, warum er sich in Leipzig wohlfühlt und was in der Saison drin sein könnte.