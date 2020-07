Icefighters: Lizenz weiterhin in Gefahr, Anhörung findet am 20. August statt

Leipzig. Im Fall des Einspruchs der Exa Icefighters Leipzig gegen die Nichterteilung der Lizenz steht nun der Termin der Anhörung. Am 20. August eröffnet das Spielgericht des Deutschen Eishockey-Bundes das Nachprüfungsverfahren für die Zulassung zum Spielbetrieb in der Oberliga Nord. Neben den Leipziger Icefighters sind auch die Hannover Indians betroffen. Beiden Vereinen war die Zulassung für die Saison 2020/21 der Oberliga Nord aus wirtschaftlichen Gründen nicht genehmigt worden.

Saisonstart noch unklar

Es hatten entscheidende Nachweise gefehlt, um einen wirtschaftlich stabilen Spielbetrieb über die gesamte Saison prognostizieren zu können. Sowohl Leipzig als auch Hannover hatten im Anschluss im Rahmen der gesetzten Antragsfrist dagegen Einspruch erhoben. Die Vereine haben nun am 20. August die Möglichkeit, sich vor der mündlichen Verhandlung zur Sachlage zu äußern und eine Stellungnahme abzugeben. An dem Tag soll auch ein final gültiger Beschluss gefasst werden. Danach soll die Gestaltung des Spielplans für die Oberliga-Saison 2020/21 abgeschlossen werden.

IceFighters Leipzig in Bedrängnis - Keine Zulassung für die Oberliga

Wann die Saison in der Oberliga Nord beginnt, ist jedoch noch unklar. „Wir danken allen für die Unterstützung auf diesem Weg und arbeiten weiter mit Hochdruck daran, die Zulassung in zweiter Instanz noch zu erhalten“, sagt Icefighters-Geschäftsführer André Krüll in einer Mitteilung.