Icefighters müssen in Hamburg erstes Saisonspiel abgeben

Hamburg. Das war sie, die erste Niederlage der Saison für die Icefighters Leipzig . In Hamburg unterlag die Gerike-Mannschaft ohne eigenen Treffer mit 0:2 (0:0, 0:0, 0:2). Es war in Hamburg Farmsen lange kein schönes Match.

Im Mittelabschnitt ging es zunächst so weiter, doch der Spitzenreiter kam so langsam in Fahrt. Die ersten Chancen verzeichnete Ryan Warrtig. So richtig gefährlich wurde es erst bei den Möglichkeiten von Geburtstagskind Schneider und seinem Kollegen Velecky. Das Tor erzielten jedoch fast die Gastgeber. Der erneut gut aufgelegte Eric Hoffmann blieb erster Sieger gegen den alleine auf ihn zukommenden Rossi. Im Gegenzug traf Farrell nur die Latte – 0:0 zur zweiten Pause. Richtig Eishockey untypisch!