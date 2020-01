IceFighters schießen sich für Derby warm – Heimsieg gegen Erfurt

Die kleine Ergebniskrise zuhause nach drei Niederlagen in Folge im Leipziger Kohlrabizirkus ist beendet. Vor den Augen von RB-Leipzig Star und Kapitän Willi Orban fanden die Exa Icefighters Leipzig zurück in die Spur und bezwangen ungefährdet den Tabellenvorletzten aus Erfurt mit 6:1 (4:0, 0:0, 2:1).

Den Grundstein für den ersten Heimerfolg im neuen Jahr legten Leipzigs Puckjäger bereits in den Anfangsminuten. Druckvoll kamen die Gastgeber aus der Kabine und ehe die Gäste so wirklich auf dem Eis angekommen waren, stand es schon 2:0. Die Führung in Überzahl erzielte, na klar, Rückkehrer Hannes Albrecht. Der schmerzlich vermisste Angreifer stand da, wo ein Torjäger bei einem Rebound stehen muss. Gleich im nächsten Powerplay landete der Fernschuss von Erek Virch eiskalt im Netz. Dragons-Coach Fred Carroll zog sehr früh seine Auszeit. Leipzig blieb Herr der Lage und erhöhte durch Ian Farrell auf 3:0 (12.). Für den ehemaligen Icefighters-Torwart Benedict Roßberg war der Arbeitstag somit beendet. Aber auch Martin Otte-Günzler musste noch einen Gegentreffer von Kapitän Florian Eichelkraut schlucken. Merklich weniger Aufreger gab es im zweiten Drittel, was dementsprechend mit 0:0 für wenig Ereignisse sorgte. Im Schlussabschnitt behielten die Eiskämpfer weiter das Zepter.