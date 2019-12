Icefighters siegen in Hamburg: Doppelter Doppelpack bringt doppelte Punkte 

Hamburg. Nach der schlechten Vorstellung am Freitagabend und der 1:4-Niederlage der Icefighters gegen den Herner EV stand Wiedergutmachtung beim Tabellendritten Hamburg auf dem Plan. Das hat zumindest Geschäftsführer André Krüll erwartet, denn er machte auch am Sonntag noch mal deutlich: „Gegen so ein Top-Team und starken Kader kannst du verlieren. Nur nicht so. Da dürfen wir alle mehr erwarten.“

Gesagt, getan: Der Vereinsboss der Icefighters hat beim 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)-Auswärtssieg in Hamburg wesentlich bessere Icefighters erleben dürfen. Doch zu Beginn musste er und die mit zwei Fanbussen zahlreich angereisten Leipziger Anhänger (rund 200) Angst haben. Es bahnte sich ein Déjá-vu vom Freitag an. Zahm und ängstlich ging die Mannschaft von Cheftrainer Sven Gerike ins Match, und obendrein machte sich mit den ersten kapitalen Schnitzern in der Defensive Nervosität breit. Patrick Glatzel im Tor der Icefighters musste einige gute Paraden zeigen. Gegen das 0:1 von Patrick Saggau in Unterzahl war er dann machtlos.