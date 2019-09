IceFighters-Trainer Sven Gerike fordert zum Saisonauftakt „Elan, Tempo, Spielwitz “

Leipzig. Die Nord-Staffel der Eishockey-Oberliga wird so ausgeglichen wie nie zuvor. Die Fans der Icefighters können sich auf eine spannende Saison freuen, in der die Leipziger Kufencracks attackieren wollen und einen Platz unter den Top 5 anstreben. Das Auftaktmatch findet am Freitag (20 Uhr) im heimischen Kohlrabizirkus statt: Erster Gegner sind die Hannover Indians, die den Sachsen vor fast genau einem Jahr mit einem 2:0-Auswärtssieg die Premiere in der neuen Spielstätte verdarben. Icefighters-Trainer Sven Gerike (42) erklärt im LVZ-Interview, wie er den langen Sommer ohne Eis überstanden hat und warum er seinen Jungs viel zutraut.

Ab wann hatten Sie im Sommer Entzugserscheinungen? Anfangs bin ich froh, mich an den Wochenenden mal um die Familie kümmern zu können. Da tut eine Zeit ohne Eis auch mal gut. Ich kümmere mich ja im Verein nicht nur ums Training, bin viel im Büro, bringe mich in unserem Team ums Marketing und Management ein, während einige meiner Kollegen auf dem Golfplatz oder beim Angeln sind und erst zurückkommen, wenn alles fertig ist. Spätestens im Juli geht mir die Theorie und das Trockenschwimmen aber auf die Nerven. Dann bin ich froh, dass es bald wieder losgeht.

Standen Ihre Jungs Mitte August körperlich fit auf der Matte? Wir standen vorher mit ihnen in Kontakt. Einige haben einen Trainingsplan, andere genug Erfahrung, um sich fit zu halten. Wir haben erstmals ausgiebige medizinische und physiotherapeutische Tests gemacht. Das gehört mittlerweile dazu, unsere Zusammenarbeit mit dem ARZ (Ambulantes Rehazentrum St. Elisabeth – d.A.) wird immer professioneller. Wir verlangen sehr viel von den Spielern und sind sehr zufrieden mit ihrer körperlichen Verfassung. Es ist auch schön zu sehen, dass die, die länger dabei sind, in besserem Zustand sind als die neuen Spieler. Irgendwas haben wir also richtig gemacht in der Vergangenheit.

Mit welchen Tests „quälen“ Sie ihre Spieler zum Trainingsstart? Überall nimmt der gläserne Sportler zu, aber ich bin kein Freund von zu vielen Tests. Ich sehe trotzdem, dass die Mannschaft fitter und leistungsstärker ist als zuvor. Ich möchte lauffreudiges Eishockey spielen. Darauf achten wir bei der Auswahl der Spieler neben ihrem technischen Vermögen und der Frage, ob sie charakterlich zu uns passen. Andere Teams spielen kopflastiger, sie legen mehr Wert auf Erfahrung aus höheren Ligen oder auf Tor-Statistik.

An wem haben Sie Ihren Frust ausgelassen, als es wegen technischer Probleme noch im September in Leipzig kein Eis gab? Ich bin kein Freund von nutzlos verschwendeten Emotionen, habe mir gesagt: Es ist, wie es ist. Natürlich war die Situation unschön, aber es hat ja keiner mutwillig gesagt, wir machen kein Eis.

Waren die Spieler unentspannter? Ja, das trifft es. Umso größer war dann aber die Freude, als es endlich losging. Ich will auf dem Thema nicht zu lange herumreiten. Das wäre nur der Anfang, nach Ausreden oder Entschuldigungen zu suchen. Ich habe gemerkt, dass die Jungs sofort Spaß hatten zu spielen, nachdem wir ja auch viel im Keller gearbeitet und Tribünen aufgebaut haben. Ums Spielen geht es ja, wir wollen keine Trainingsweltmeister sein.

Sind alle Spieler fit? Moritz Israel musste wegen Schulterproblemen aussetzen, aber er wird bis Freitag wiederhergestellt sein. Ich habe 19 Feldspieler und zwei Torhüter an Bord, werde mit vier Sturmreihen und sieben Verteidigern starten.

Wer übernimmt neben dem Trainer die Ansprachen in der Kabine? Da der Großteil der Mannschaft länger da ist, habe ich einen Kern an Leadern. Den Neuen wird schnell beigebracht, wie wir ticken, was wir wollen, was wir nicht wollen. Unsere Kapitäne Florian Eichelkraut, Hannes Albrecht und Marvin Miethke, unser Oldie Esa Hofverberg plus zwei, drei andere marschieren vornweg.

Wer hat die Kapitäne bestimmt? Ich habe probiert, die Mannschaft wählen zu lassen – es kommt immer das gleiche raus. Ich hätte es genauso entschieden, Florian Eichelkraut ist das fünfte Jahr unser Capo. Anfangs war er nur der Eichi, jetzt geht er immer mehr in der Rolle auf. Er ist unheimlich wichtig, ich messe ihn nicht nur an Toren und Assists.

Welche Informationen haben die Trainer zu Saisonbeginn von den Gegnern? Es gibt eine Trainer-Community, wo jeder jedem Videomaterial zuschickt. Wie gehaltvoll das ist, ist fraglich. Wenn sich einer unsere Spiele anguckt, die wir ohne Vorbereitung oder auf einem Acker absolviert haben und daraus Schlüsse zieht, dann sage ich: Respekt! Wir selbst sollten lieber auf uns gucken, statt uns dem Gegner anzupassen. Wir müssen jetzt Schwung holen und in Automatismen reinkommen.

Ist das Umfeld heiß auf die Saison? Der harte Kern der Fans ist immer heiß und freut sich auf eine geile Saison. Selbst gegen die Preussen waren 1000 Zuschauer da. Dennoch müssen wir in Leipzig Feuer entfachen, neue Leute in die Halle holen. Das gelingt nur, wenn es auf dem Eis scheppert, wenn du erfolgreich bist. Ein guter Start hilft, eine Euphorie zu entfachen.

Was gibt bei der hohen Leistungsdichte der Liga letztlich den Ausschlag? Die berühmten 100 Prozent! Du musst permanent liefern, von der ersten bis zur 60. Minute oder länger Gas geben. Du brauchst eine gewisse Leichtigkeit und musst grobe Schnitzer vermeiden. Es wird eine enge Kiste für alle, bei nur acht Playoff-Plätzen werden einige ihre Ziele nicht erreichen. Es wird ein Hauen und Stechen. Ich finde es positiv, wenn du permanent gefordert bist, nur dann entwickelst du dich weiter.

Wie lautet Ihre Zielstellung? Wir wollen die Spitze attackieren und unter die Top 5 kommen. Wir haben Qualität geholt, aber unsere Quantität behalten, können mit vier Reihen auftrumpfen. Es wird schwer, uns permanent auszuschalten. Und wir können zum Ende eines Spiels immer einen Gang hoch schalten, wenn der Kopf mitspielt. Die Jungs sollen nicht zweifeln oder viel nachdenken, sondern Elan, Tempo, Spielwitz aufs Eis bringen, dann überzeugst du auch den letzten Kritiker. Es liegt an uns.

Was kommt am ersten Wochenende raus? Sechs Punkte! Die Mannschaft ist heiß und fit, wir sind eine eingespielte Truppe. Wir müssen nur gucken, dass die Jungs nicht überdreht sind.

Interview: Frank Schober und Martin Bergau

