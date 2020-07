IceFighters: Widerspruch beim Deutschen Eishockey Bund eingereicht

Leipzig. Fristgerecht haben die Exa IceFighters Leipzig am Dienstag die Klage gegen die Nichterteilung der Lizenz beim Deutschen Eishockey Bund (DEB) eingereicht. „Für uns ist die Spiellizenz sehr wichtig, denn es geht dabei nicht nur um unsere Existenz, sondern auch um den Erhalt einer Eishalle als feste Spielstätte und damit auch um den Nachwuchs im Leipziger Eissport“, erklärte Geschäftsführer André Krüll. „Wir werden, wie auch in den letzten 10 Jahren, alles für diesen Standort tun!“ so Krüll weiter.