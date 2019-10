Icefighters wollen am Freitag die Saale Bulls aus Halle schlagen

Leipzig. Die Motivation ist groß. Nach dem Kantersieg in Essen steht dem Oberliga-Spitzenreiter Icefighters Leipzig am Freitag (20 Uhr, Kohlrabizirkus) das erste Derby gegen Halle ins Haus. Im SPORTBUZZER-Interview spricht Sturm-Neuzugang Moritz Israel (23) über seine Derby-Erfahrung, die unerfreuliche Statistik gegen die Saalestädter und warum seine Mama etwas Abstand vom Eishockey hält.

Es ist Derbyzeit. Schon aufgeregt?

Nein, noch nicht. Es ist aktuell wie vor jedem Match. Aber wenn es jetzt losgehen und ich in die volle Halle rein laufen würde, sähe es anders aus. Das kommt bestimmt direkt vor dem Spiel.

Ihre Stationen waren bislang Hamburg und Essen. Stadtderby oder Pottderby? Wo ging mehr die Post ab?

Im Pottderby! In Hamburg habe ich für den HSV gespielt. Da war nicht so viel los. Die Freezers waren das A und O der Stadt. In Essen war es schon anders. Gegen Herne waren 3000 Leute in der Halle und die Stimmung dementsprechend. Duisburg war eher das kleine Derby.