IceFighters wollen sich nach wichtigen Siegen oben festsetzen

Leipzig. Mit diesen zwei Siegen am Wochenende ( 4:2 Duisburg , 5:3 Hannover Scorpions) hat nicht jeder gerechnet. Nicht mal der Head Coach Sven Gerike hat „mit sechs Punkten gerechnet.“ Umso mehr ist die Gefühlslage beim Eishockey-Oberligisten Exa Icefighters Leipzig wieder umgeschwenkt.

Noch vergangene Woche war „die Stimmung ganz anders als jetzt“, verrät Verteidiger Patrick Raaf-Effertz, der mit seinem Rückhandschlenzer aus dem eigenen Drittel ins leere Tor am Sonntag traf und den Deckel auf das Sechs-Punkte-Wochenende machte. „So ein Tor habe ich noch nie erzielt, aber ohne Dimas (Dimitri Komnik, Anm. d. R.) Vorarbeit hätte ich es nicht geschafft“, sagt er und schiebt schmunzelnd hinterher: „Geplant war das nicht. Ich wollte eigentlich nur Zeit rausholen und auf einmal war ich überrascht, welche Richtung die Scheibe nahm, nachdem sie auf dem Eis aufkam.“ Für die Wende taten die Icefighters zuletzt viel. Krisensitzung am letzten Dienstag, Cheftrainer Sven Gerike dazu: „Ab und zu muss man sich gegenseitig auf die Füße treten und die Komfortzone aus den Köpfen bekommen“.

Gerike blickt stolz auf die Leistungen zuletzt zurück: „Das waren tolle Teamleistungen gegen Teams, die mit guten Namen gespickt sind. Vor allem defensiv war es sehr, sehr stark. Fast schon souverän zum Ende beider Spiele.“ Am freien Montag nutzen alle trotz des Erfolgs den Abstand zum Eis. „Ob Siege oder Niederlagen. Die Rituale sind gleich. Viel Essen und Kraft holen, etwas ins Gym gehen“, gibt Raaf-Effertz Einblicke und hat trotzdem das nächste Wochenende bereits im Blick. „Nach diesen Siegen in den schweren Spielen ist Krefeld eine Pflichtaufgabe und auch Essen machbar. Wir sind wieder auf einem guten Weg.“ Worte die sein Trainer gerne hören wird, denn Gerike sieht es ähnlich: „Das Wochenende hat dem Umfeld gut getan. Jetzt könnten wir uns oben festsetzen.“ Die Chancen stehen gut, nur die Zufriedenheit darf in den Köpfen der Exa Icefighters Leipzig nicht gleich wieder zu groß werden.