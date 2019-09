Icefigters testen noch mal in Braunlage und gegen Preußen Berlin

Leipzig. Nach dem Turniersieg beim TUR Cup (4:2 gegen Chemnitz, 6:2 gegen Helsinki, 2:1 gegen Weiden) wollen die Icefighters Leipzig weiter Selbstvertrauen tanken. Dies sollte am Freitag gegen die Harzer Falken aus Braunlage (19.30 Uhr) im Harz und am Sonntag (18 Uhr) gegen Preussen Berlin im Kohlrabizirkus gelingen. Beide Clubs stiegen aus finanziellen Gründen im Sommer in die Viertklassigkeit ab und waren jahrelang das Kanonenfutter in der Oberliga. Sind das die richtigen Abschlussgegner für den harten Saisonauftakt? Cheftrainer Sven Gerike erklärt: „Natürlich wollten wir ein anderes Kaliber haben. Aber beides sind gute Mannschaften. Es ist sowieso immer eine Ansichtssache: Wenn du gegen einen Starken verlierst, redest du dir die Leistung gut. Gegen einen Leichten gewinnst du in der Regel.“