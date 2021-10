„Ich bin Trainer, kein Diplomat!“: Das neue Buch über Lok Leipzigs Ex-Coach Thomale

Leipzig. Das neue Buch über Hans-Ulrich Thomale ist keine Biografie im klassischen Sinn: Es fließen keine Quellen ein, Meinungen von Zeitzeugen und Wegbegleitern werden nicht gehört, eine Einordnung in historischen Kontext erfolgt ebenso wenig. Eher handelt es sich um eine Art Lang-Interview des Autors und Fußball-Kultur-Spezialisten Frank Willmann mit dem früheren Lok-Trainer sowie mit dessen Frau Regine und dem ältesten Sohn Michael. Heraus gekommen ist ein recht kurzweiliger Lesestoff, der uns das Leben eines Fußballtrainers in Ost und West in all seinen beruflichen, privaten und familiären Facetten näherbringt. Anzeige

Keine einfache Wendezeit für den Trainerfuchs

Das Kriegskind Hans-Ulrich Thomale wird 1944 in Meißen geboren. Ganz in der Nähe, im Dorf Sörnewitz, wächst der kleine Ulli in bescheidenen Verhältnissen auf und entwickelt schnell eine innige Verbindung zum Fußball. Über Meißen und Dresden, wo Thomale als Zweitligafußballer bei Einheit (später Lok) kickt und per Fernstudium an der DHfK Sport studiert, gelangt er nach Riesa, wo er Anfang der 1970er 14 Spiele in der Oberliga bestreitet. Doch als er sportlich angekommen scheint, beendet eine verschleppte Gelbsucht die Karriere des Fußballers. Gleichzeitig öffnet sich aber die Tür für den Trainer.

Schnell spricht sich herum, dass ein talentierter, ehrgeiziger Coach auf der Suche nach einer Herausforderung ist. Er wird Nachwuchstrainer, zunächst in Halle und später neun Jahre bei Carl-Zeiss Jena. Doch Thomale will mehr, er will Oberliga-Trainer sein – und wird es 1981 in Aue, wo er aus der grauen Maus Wismut in vier Jahren einen Uefa-Cup-Teilnehmer formt. Im Herbst 1984 bekommt er Besuch von Funktionären des DDR-Verbandes. Die Aussage klingt wie ein Befehl: „Sie werden ab Sommer Trainer des 1. FC Lokomo­tive Leipzig.“ Widerspruch ausgeschlossen. Widersprechen will Thomale (in diesem Fall) auch nicht. Er will Erfolg – und erreicht ihn mit zwei Pokalsiegen, vorderen Plätzen in der Oberliga und dem Einzug ins Europapokal-Finale 1987.

Dann kommt die Wende – keine einfache Zeit für den Trainerfuchs. Er hat veritable Erfolge, besonders in Kassel und Graz. Er lernt auch die harten Seiten des Geschäfts kennen, als er in Homburg und Uerdingen entlassen wird. Ebenso ergeht es ihm während seiner zweiten Zeit in Probstheida, als er 1999 beim VfB – auf Platz zwei der drittklassigen Regionalliga liegend – an die Luft gesetzt wird.Seinen größten Sieg feiert er mit seiner Frau abseits des Fußballs: Während eines Thailand-Urlaubs Ende Dezember 2004 werden beide vom verheerenden Tsunami erfasst. Thomale überlebt nur knapp, ebenso wie Regine, die er erst Tage später in einem Krankenhaus wiedersieht. Beide sind schwerstverletzt, kämpfen sich zurück ins Leben, das sie – mittlerweile als Rentner – in Kassel weiterhin genießen.

Thomale selbst liest

Die Stärke ist auch die Schwäche des Buchs: Die Sprache ist nicht aufwändig ausformuliert, sondern roh und direkt. Thomale ist eben – wie der Titel verrät – kein Diplomat. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, erzählt von der DDR und deren Plan- und Mangelwirtschaft. Vom Westen und den Tücken der Ellbogengesellschaft, gerade im Profifußball. Das Private kommt nicht zu kurz, wobei die Beiträge von Regine Thomale besonders interessant sind.