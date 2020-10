"Ich bin zutiefst traurig": Mesut Özil reagiert nach Streichung aus Premier-League-Kader beim FC Arsenal

Wirklich überraschend kam die Nachricht am Dienstag nicht: Mesut Özil darf bis Februar kein Spiel in der englischen Premier League für den FC Arsenal bestreiten. Der Londonder Klub nominierte ihn nicht für den 25-Mann-Kader für die heimische Liga. Zuvor hatten die Gunners ihn schon aus dem Kader für die Europa League gestrichen. Nun hat er sich mit einem offenen Brief an seine Fans gerichtet.