"Respektiere meinen Vertrag und bleibe": Sportdirektor Sven Mislintat bekennt sich zum VfB Stuttgart

Sportdirektor Sven Mislintat will seinen Vertrag beim VfB Stuttgart erfüllen - unabhängig davon, wer Nachfolger des scheidenden Vorstandsvorsitzenden und Sportvorstandes Thomas Hitzlsperger wird. "Wenn ich die Mannschaft und die tägliche Arbeit in dieser Gruppe sehe, was wir da für eine Dynamik haben, die sich auch widerspiegelt in dem Spiel gestern, dann bin ich mit vollem Herzblut dabei und respektiere hundertprozentig meinen Vertrag und bleibe - unabhängig von der Entscheidung", sagte der 49-Jährige am Sonntag bei Sky. Der VfB hatte in der Bundesliga am Samstag mit 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg gewonnen.

