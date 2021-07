"Ich glaube, dass es keine Zweifel daran gab, wer heute das Spiel gewinnt." - Stimmen zu Dynamo Dresdens Heimerfolg 

Dresden. Start nach Maß für Dynamo Dresden : Der Aufsteiger feierte am Samstag zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg. Das Team von Alexander Schmidt bezwang den Mitaufsteiger FC Ingolstadt deutlich mit 3:0 (1:0) . Christoph Daferner (41./56.) und Heinz Mörschel (67.) machten vor 7102 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion die Tore für die Hausherren.

264 Tage mussten die Dynamo-Fans auf die Rückkehr ins Rudolf-Harbig-Stadion warten. Ihre Mannschaft belohnte sie redlich, weil sie sich die Führung durch aggressives Zweikampfverhalten und schnelles Umschaltspiel erarbeite. Daferners Führungstor auf Flanke von Morris Schröter vollendete eine Druckphase, in der die Schmidt-Elf gleich mehrfach hätte in Führung gehen können. Denn erst scheiterte Brandon Borrello (35.) mit einem Schlenzer von der linken Strafraumkante nur knapp am Pfosten. Zwei Minuten später verdarb Ingolstadts Torwart Fabijan Buntic Tim Knipping den Torjubel nach einem Kopfball. Den darauffolgenden Eckball verstolperte Dynamos Kapitän in aussichtsreicher Situation.