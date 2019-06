"Ich habe Martin Kind zu 96 geholt": Ex-96-Sportdirektor Franz Gerber im XXL-Interview

Franz Gerber war Spieler, Trainer und Manager in Hannover, stieg in die Bundesliga auf (1985) – und wieder ab (1986). Er führte 96 aus der Regionalliga 1998 zurück in die zweite Liga und war 2002 auch am Aufstieg in die Bundesliga beteiligt. Der 65-Jährige sagt, warum 96 schnell wieder aufsteigen muss und was der neue Trainer Mirko Slomka bewegen kann. Seit Dienstag hat Gerber im Übrigen einen neuen Job - er ist Sportlicher Leiter beim Regionalliga-Aufsteiger FC Gießen. Überrascht vom 96-Abstieg, Herr Gerber? 96 war ja im vergangenen Sommer im Trainingslager vor meiner Haustür in Velden, und ich habe dort mehrmals beim Training zugeschaut und mit dem ein oder anderen aus dem Verein sprechen können. Und damals habe ich schon darauf aufmerksam gemacht: 96 wird absteigen, wenn keine entsprechenden Spieler mehr als Verstärkungen dazustoßen. Leider ist es eingetreten. Der zweite Abstieg in drei Jahren – 96 ist wieder zu einer Fahrstuhlmannschaft geworden. Meiner Meinung nach darf so etwas nicht passieren, weil Hannover eigentlich über sehr gute Möglichkeiten verfügt. Mit der Stadt, mit der Region hat man einen guten Background, da müsstest du auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Bundesliga etabliert sein. Das könnte man relativ einfach bewerkstelligen, wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Wenn deine Entscheidungen, sagen wir mal, zu 80 Prozent richtig sind und ich die Möglichkeiten bei einem Verein wie Hannover 96 habe, dann spiele ich in dem Konzert mit. Wenn nur 50 Prozent richtig sind, dann eben nicht.

Nachhaltigkeit bei 96? "Das hat man nicht geschafft" Wundert es Sie, dass Martin Kind immer noch da ist und Sie schon lange nicht mehr? Ja gut, er hat es halt clever angestellt. Haben Sie noch Kontakt? Nein, das ist abgerissen. Wenn man sich mal sieht bei einer Veranstaltung oder bei einem Spiel, dann begrüßt man sich, sagt Hallo. Aber das ist ja eher Smalltalk. Martin Kind wollte aus der lokalen Marke 96 immer eine nationale Marke machen ... Nicht nur aufsteigen, sondern nachhaltig arbeiten – das sind ja Martin Kinds Worte. Aber das hat man nicht geschafft. Nachhaltigkeit ist nicht gegeben, aber die wäre ja für 96 so wichtig. Wie gesagt: So eine Stadt wie Hannover gehört in Deutschland in den oberen Bereich – zwischen Platz fünf und acht.

Sie waren der erste von zehn Managern in der Ära Kind – sind zehn zu viel in 20 Jahren? Ich war damals derjenige, der Martin Kind zu 96 geholt hat. Der hatte mit 96 gar nichts zu tun. Das vergessen immer viele – er hat nicht mich geholt, sondern ich ihn. Weil es in der damaligen Phase wichtig war, einen Unternehmer in den Verein zu bekommen, der von der wirtschaftlichen Seite kommt. Dass 96 in der Zwischenzeit so viele Manager verbraucht hat, ist sicherlich nicht förderlich. Die vielen Trennungen sind eine Folge davon, dass man nicht im Vorfeld abgecheckt hat, ob es passt. Kehl-Abgang: "Bei 96 wussten alle Bescheid" Bei Ihnen hat es ja zweimal gepasst. Letztendlich hat man es Ihnen bei 96 aber krummgenommen, dass Sie im Jahre 2001 nebenbei den Spieler Sebastian Kehl bei seinem Wechsel zu Borussia Dortmund beraten haben. Das stimmt so nicht. Ich habe Sebastian Kehl vorher beraten, als ich keinen Job hatte. Und dann hat mich 96 gefragt, ob ich es wieder machen würde. Und ich habe gesagt: „Natürlich.“ 96 war ja immer mein Verein. Als Spieler, als Manager. Wir haben zusammen tolle Erfolge gehabt. Bei meiner erneuten Verpflichtung habe ich am Anfang klar gesagt, dass dieses Verhältnis zu Sebastian Kehl besteht und ich ihn berate, es werde aber in Kürze eine Entscheidung geben. Von den Verantwortlichen bei 96 wussten alle Bescheid. Nachher haben sie das einfach gegen mich verwendet. ... auch, weil Uli Hoeneß Stress gemacht hat. Bayern wollte Sebastian Kehl ebenfalls verpflichten und Hoeneß bezichtigte Sie und Kehl der Lüge. Das war 96 dann unangenehm ... Ja, Uli Hoeneß war der, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Es könne ja nicht sein, dass einer einen Spieler berät, der bei einem Bundesliga-Verein als Manager angestellt ist. Und dann wurde dem halt nachgegeben. Dabei sieht man an vielen prominenten Beispielen, dass das heute normal ist.

Haben Sie Uli Hoeneß seitdem mal wieder gesehen? Ja, wir haben uns schon mal getroffen, er hat sich damals eben darüber geärgert, wie das abgelaufen ist, dass Sebastian dann nach Dortmund ging. Haben Sie noch einen Draht zur Bundesliga? Ja, viele der jetzigen Trainer und Manager kenne ich und habe sie zum Teil in meiner Karriere als Spieler geholt. "Schlaudraff hat ein Standing bei den Leuten" Jetzt ist wieder einer mit 96-Hintergrund Manager geworden, Jan Schlaudraff. Eine gute Wahl? Es kommt immer auf die Qualifikation an. Entweder er kann’s – oder er kann’s nicht. Wenn ich zwei mit derselben Qualifikation hätte, würde ich dem, der schon beim Verein war, den Vorzug geben. Da er das Umfeld kennt, die Zuschauer ihn schon kennen, weil er ein Standing hat bei den Leuten, dann wird ihm vielleicht auch mal das ein oder andere verziehen. Es gab auch den Plan, das so genannte Hannover-Modell, dass die beiden Legenden Steven Cherundolo und Altin Lala den neuen Manager unterstützen. Eine gute Idee? Ich habe Steven Cherundolo ja 1999 von einem Collegeteam aus Amerika geholt und Altin Lala ein Jahr vorher aus Fulda, aus der vierten Liga. Ich traue den beiden das von ihrem Knowhow her, auf jeden Fall zu. Nur die Konstellation, wer Chef ist, wer wie was zu sagen hat, wer welchen Bereich abdeckt – das müsste klar abgesteckt sein.

Wie lange kann sich 96 die zweite Liga leisten? Nicht sehr lange, du verlierst wieder ein gewisses Maß an Renommee, wenn ich über die Stadt hinaus Geschäfte machen will, brauche ich aber genau das. 96 muss also so schnell wie möglich in die erste Bundesliga zurück. Es kann ja nur ein Ziel geben: Alles andere als der Aufstieg wäre Augenwischerei oder Tiefstapelei oder wie immer man das nennen will. Wenn man sich die zweite Liga anschaut und als 96 sagen würde, wir geben uns mal drei oder vier Jahre und schauen mal – dafür hätte ich kein Verständnis. Wenn du als 96 in der zweiten Liga nicht mindestens Dritter wirst, egal ob du eine neue Mannschaft aufbauen musst oder nicht – dann müssten eigentlich alle ihre Posten räumen.

Die schönsten und schlimmsten Erinnerungen an Hannover 96 Welches sind Ihre schönsten Erinnerungen an 96? Da müsstet Ihr mir eine Sonderseite geben, da gibt es so viele schöne Erinnerungen als Spieler, wo wir 1985 aufgestiegen sind und uns jeder vorher als Absteiger gesehen hatte. Mit Werner Biskup als Trainer und mit vielen jungen Spielern wie Matze Giesel, Bastian Hellberg oder Frank Hartmann – und ich als Erfahrener dazugekommen. Als ich 96 übernommen habe, waren nur zwei Spieler aus dem Vorjahr übriggeblieben, wo jeder gesagt hat: Hoffentlich wird 96 nicht gleich in die vierte Liga durchgereicht. Wo wir dann sensationell den ersten Platz belegt haben, in den Aufstiegsspielen zur zweiten Liga, aber knapp an Cottbus gescheitert sind mit unlauteren Mitteln, als das Flutlicht ausgegangen ist. Damit konnte unsere junge Mannschaft nicht richtig umgehen. Im zweiten Regionalliga-Jahr der tolle Aufstieg, dann der Aufstieg in die erste Bundesliga mit lauter Namenlosen. Zu meiner Zeit sind ja viele Nationalspieler hervorgebracht worden: Gerald Asamaoh, Otto Addo, Fabian Ernst, Sebastian Kehl, Altin Lala, Steven Cherundolo – und gestandene Bundesligaspieler wie Bastian Reinhardt, Volkan Arslan, Raphael Schäfer – oder sogar mein eigener Sohn. Ich habe lauter Spieler rausgebracht, die nichts gekostet haben und dann eine tolle Karriere gemacht haben. Spieler, die ich für null Euro geholt habe und die dann großteils für Ablösesummen verkauft wurden. Das ist ja dann leider immer von anderer Stelle zerschlagen worden, aber diese tollen Erinnerungen werde ich niemals vergessen.

Und die schlimmsten Erinnerungen? Die schlechten Dinge kamen sicherlich immer mal dazwischen, aber sie können nicht vernichten, was man Positives erlebt hat. Was braucht 96 jetzt? Es muss wieder mannschaftlich passen. Ich muss Häuptlinge haben, ich muss Indianer haben. Ich brauche Erfahrung, den Ehrgeiz von jungen Leuten, das Spielerische und Kämpferische muss zusammenpassen. Was nützt mir der beste Außenstürmer der Liga, der Superflanken schlägt, aber ich habe niemanden in der Mitte, der sie verwerten kann. Keinen Kopfballspieler oder einen, der richtig reingeht. Dann ist der sehr gute Außenstürmer verloren. Die Spieler, die ich brauche, müssen keine Stars sein, aber die Qualität haben, um in der zweiten Liga oben mitzuspielen – also das Niveau haben, um aufzusteigen. Dafür brauchst du ein Auge, Knowhow und Netzwerk. Es kommt nicht nur auf die Qualität, sondern auch auf die Mentalität an. Und den passenden Trainer – ist Mirko Slomka das? Ich denke, das war eine gute Entscheidung. Es kommt natürlich darauf an, wie er und Schlaudraff zusammenpassen. Aber Mirko Slomka kennt die hannoverschen Verhältnisse, hatte mit 96 eine erfolgreiche Zeit. Ich hoffe, er kann das wiederholen. Auch wenn du ein paar Jahre raus warst – deine Trainerfähigkeiten verlierst du nicht. Ich kenne Mirko ja noch als A-Jugendtrainer bei 96, habe ihn dann 2001 zum Kotrainer von Ralf Rangnick gemacht – am Ende der Saison stand der Aufstieg in die Bundesliga.

