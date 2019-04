"Ich muss es machen": Zuber ist der Übergangs-Heldt bei Hannover 96

„Er ist ein Profi, was zu tun ist, wird abgestimmt“, sagte 96-Profi-Chef Martin Kind. „Der Vertrag läuft noch bis 2020, ich muss es machen“, erklärte Zuber gestern offen. Er sagte es wie einer, der sich auch moralisch verpflichtet fühlt, zu Ende zu bringen, was er mit Heldt vor zwei Jahren be­gann.

Abschied tut weh. So weh, dass der freigestellte Horst Heldt sich bisher nicht von der 96-Mannschaft verabschiedete. „Er hat mich gebeten, das für ihn zu tun“, sagt 96-Trainer Thomas Doll, der am Abend der Freistellung noch mit Heldt zum Essen war. „Es ist schwer für ihn“, erzählte Doll, „auch für Gerry ist es eine schwierige Situation.“

Horst Heldt: Seine Karriere in Bildern

„Es ist keine schöne Situation“, gab Zuber zu, „ich gehe auch davon aus, dass bald die Neuen präsentiert werden.“ So lange wird Zuber die Geschäfte weiter abwickeln. Die Profiverträge der Talente Justin Neiß (18/bereits unterschrieben), Sebastian Soto (18) und Niklas Tarnat (20) stehen auf der To-do-Liste. Und nun der Transfer von Niclas Füllkrug. Der Stürmer hat eine festgeschriebene Ablösesumme von zwölf Millionen Euro beim Abstieg. 96 will acht Millionen Euro von Werder für den noch verletzten Ricklinger haben. Tendenz: Werder nimmt Füllkrug für diesen Betrag.

"Schade, dass das so zu Ende gegangen ist": Thomas Doll bedauert Heldt-Aus

Zuber wickelt die letzten Bundesliga-Wochen ab

Zuber ist jetzt Ansprechpartner für Bremens Geschäftsführer Sport Frank Baumann. Der Neuaufbau für die nächste Zweitligasaison liegt allerdings nicht mehr in Zubers Händen. Er wickelt 96 in den letzten Bundesliga-Wochen jetzt eher noch ab.

Auf die Spielerbank will er sich nicht setzen. „Von oben kann man das Spiel besser beobachten“, sagt er. Seine Zukunft sieht Zuber aber nicht in Hannover – die liegt weiterhin eher an der Seite von Horst Heldt.