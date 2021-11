"Ich war begeistert, wie die Mannschaft aufgetreten ist": Stimmen zu Dynamo Dresdens Erfolg gegen Düsseldorf

Kevin Ehlers (SG Dynamo Dresden): "Es war ein harter Ritt, echt ein anstrengendes Spiel. Düsseldorf hat es uns nicht leichtgemacht. Es war ein Kampf, aber ich bin überglücklich, dass es jetzt so ausgegangen ist, wir das Spiel gewinnen konnten. Jetzt müssen wir da weitermachen. [...] Die Fans waren enorm wichtig, sie haben uns nach vorne gepusht, damit wir in den letzten Minuten nochmal alles raushauen. Ich denke, das war heute auch ein Schlüssel zum Erfolg." ©

Der deutsche U20-Nationalspieler konnte von Abwehrspieler Christoph Klarer nur noch durch ein Foul gestoppt werden. Daferner verwandelte Dresdens ersten Strafstoß in dieser Saison sicher zur Pausen-Führung. Vor allem aber defensiv zeigten die Hausherren eine starke kämpferische Leistung und ließen nur wenige Düsseldorfer Aktionen in Strafraumnähe zu. Khaled Narey (76.) vergab die größte Chance. Er scheiterte aus spitzem Winkel an Torwart Kevin Broll.