„Ich war nicht konkurrenzfähig“: Maximilian Janke braucht zwei Jahre für sein Auswahl-Comeback

Diese Nominierung ist mutig und konsequent zugleich. Maximilian Janke vom SC DHfK Leipzig steht im 28er-Kader der deutschen Handball-Nationalmannschaft für die Europameisterschaft im kommenden Januar. Janke war schon einmal für eine EM nominiert, ohne Länderspiel und ohne internationale Erfahrung. Bundestrainer Christian Prokop wäre vor knapp zwei Jahren auch wegen dieser Personalie fast aus seinem Amt gestolpert. Die erneute Berufung zeigt jetzt: Coach und Spieler haben längst ihren Platz gefunden.

Kritische Analyse

Janke geht heute kritisch mit sich ins Gericht, wenn er auf die EM 2018 zurück schaut. „Ich war nicht konkurrenzfähig“, gesteht er sich heute ein. Der 26-Jährige ist einer der ruhigen Profis. Er überlegt gern gründlich, bevor er auf Fragen antwortet. Die Funktion des Lautsprechers liegt ihm nicht. Deshalb hat er sich nach dem missglückten Turnier auch nur selten zu Wort gemeldet. Janke, dazu der Leipziger Bastian Roscheck und ihr ehemaliger Vereins- und damaliger Neu-Bundestrainer Trainer Prokop waren damals erstmals auf internationalem Parkett unterwegs. Es galt die Spielweise der Topteams zu analysieren, aber auch die Codes erfahrener Nationalspieler in der DHB-Auswahl zu lesen.

Scheitern gegen Spanien

Nach Unruhe im Team und durchwachsenen Leistungen wurde nach der Vorrunde zunächst Roscheck nach Hause geschickt und Janke nach dem ersten Spiel in der Hauptrunde aussortiert. „Das war eine nicht so schöne Nummer“, so der DHfK-Spieler heute. Nur wegen der Verletzung von Paul Drux wurde Janke damals noch einmal zurückgeholt, um anschließend mit der deutschen Auswahl gegen Spanien endgültig zu scheitern. Janke hat sich die alten Spiele nicht noch einmal angesehen. „Das mache ich aus Selbstschutz so“, sagt er. In der Bundesliga lief es nach dem Turnier trotzdem nicht mehr rund. Damals übernahm Michael Biegler als Trainer die DHfK-Mannschaft, versuchte einige Sachen umzukrempeln und hatte damit keinen Erfolg. Seit André Haber die Mannschaft führt, geht es auch bei Janke wieder bergauf, obwohl er mit seinem Saisonbeginn noch immer hadert. „Da hatte ich noch einige schlechte Spiele dabei“, analysiert der gebürtige Pfaffenhofener. Zuletzt aber gegen die Topteams der Liga war Janke da. Er verteidigte energisch und präsentierte sich im Angriff durchsetzungsstark. Genau das ist sein Vorteil, meint auch Vereinscoach Haber. „Max ist breit aufgestellt, kann vorn spielen und im Innenblock verteidigen“, meint der DHfK-Coach. Die Konsequenz ist nun die abermalige Einladung zum DHB-Team.

Klarheit kurz vor Weihnachten

Ob es für Janke am Ende wirklich für die EM reicht, wird sich kurz vor Weihnachten zeigen. Dann will der Bundestrainer voraussichtlich seine 18er-Auswahl benennen, mit der er startet. Die eigenen Chancen kann der Leipziger nur schwer einschätzen. „Ich habe mit Christian Prokop nicht gesprochen, nur eine E-Mail mit der Nominierung bekommen“, so der 26-Jährige. Janke hat auf jeden Fall namhafte Konkurrenz auf seiner Position. Fabian Wiede (Berlin), Marian Michalczik (Minden), Tim Kneule (Göppingen) und Luca Witzke aus dem eigenen Verein hoffen ebenfalls auf das Ticket. Voraussichtlich zwei dieser fünf Spieler dürfen am Ende wohl mitfahren und müssen den erfahrenen Martin Strobel (Balingen) ersetzen, der abgesagt hat.

Alte Geschichten sind vorbei

Prokop wird sich die Nominierung genau überlegen, zeigt aber schon jetzt mutig, dass die alten Geschichten endgültig abgehakt sind. Dass ihm heute von außen nur noch wenig ins Aufgebot reingeredet wird, zeigt auch eine andere Personalie. Der Magdeburger Matthias Musche, Torschützenkönig der letzten Saison in der Bundesliga, hat es nicht in den vorläufigen Kader geschafft. Selbst vor einem Jahr hätte es noch einen Aufschrei gegeben. Heute klingen Kommentare so: "Es ist eine Entscheidung des Trainers. Er wird sich dabei etwas gedacht haben und davor habe ich vollsten Respekt", so Musches Magdeburger Coach Bennet Wiegert.