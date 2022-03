"Ich weine nur": Ukraine-Star Oleksandr Zinchenko gibt emotionales TV-Interview 

Auf Putins-Krieg reagieren viele Profi-Sportler aus der Ukraine mit emotionalen Botschaften. In einem Gespräch mit dem englischen TV-Sender BBC kämpfte Oleksandr Zinchenko mit den Tränen. Der Mittelfeldspieler von Manchester City unterhielt sich mit der englischen Fußball-Ikone Gary Lineker über die aktuelle Situation in seiner Heimat. "Ich weine nur. Es ist schon eine Woche her, aber selbst wenn ich im Auto vom Trainingsgelände fahre, könnte ich aus dem Nichts weinen", sagte der ukrainische Nationalspieler. Seine Frau Vlada habe ihn nach dem Beginn der Invasion um Mitternacht geweckt und ihm Videos sowie Bilder aus der Ukraine gezeigt. "Ich war geschockt", sagte Zinchenko, der im Dezember 1996 in Radomyschl zur Welt kam und bei Karpatiya Radomyshl, Monolit Illichivsk sowie Shakhtar Donetsk spielte. Anzeige

Seit mehr als einer Woche führt Russland seine Offensive gegen das Nachbarland. In der Region um Mariupol sollen nun zeitweise die Waffen schweigen. Anderswo im Kriegsgebiet wird aber weiter gekämpft. "Es ist alles in meinem Kopf. Stellen Sie sich den Ort vor, an dem Sie geboren wurden, an dem Sie aufgewachsen sind, und es ist alles zerstört. Ich kann eine Million Bilder und Videos von jeder Stadt in meinem Land zeigen, die sie zerstört haben. Die Leute dort schicken mir Fakten - sie verhungern. Die Menschen schauen nur, dass sie überleben, sie schlafen unter der Erde und in Bunkern", sagte Zinchenko.

In dem osteuropäischen Land zieht es immer mehr ukrainische Profi-Sportler in den Krieg. Neben den ehemaligen Box-Stars Witali und Wladimir Klitschko greifen auch andere Athleten wie Boxer Oleksandr Usyk oder Biathlet Dmytro Pidrutschnji zur Waffe. Zinchenko selbst würde nach eigenen Angaben auch in den Krieg ziehen und seine Heimat verteidigen. "Ich bin ehrlich, wenn nicht meine Tochter wäre, wäre ich da", sagte der Nationalspieler: "Ich bin so stolz darauf, Ukrainer zu sein, und ich werde es für den Rest meines Lebens sein. Und wenn man den Menschen zuschaut, wie sie um ihr Leben kämpfen - da gibt es keine Worte. Ich kenne die Menschen, die Mentalität meiner Leute aus meinem Land, sie ziehen es vor zu sterben, und sie werden sterben. Aber sie werden nicht aufgeben."