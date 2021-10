"Ich weiß, dass die Konkurrenz groß ist": Julian Weigl traut sich DFB-Comeback zu

Mit Benfica Lissabon will er am kommenden Mittwoch in der Champions League (21 Uhr, DAZN) den FC Bayern München um Joshua Kimmich ärgern, im DFB-Team will er bald mit dem FCB-Star zusammenspielen: Julian Weigl liebäugelt mit einem Comeback in der deutschen Nationalmannschaft. Im Interview mit dem Kicker formulierte der 26-Jährige den Wunsch, unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick nach über viereinhalb Jahren Pause wieder für Deutschland zu spielen. "Ich kann für mich nur sagen, dass ich gerne wieder in die Nationalmannschaft zurückkommen würde. Ich weiß, dass die Konkurrenz groß ist. Aber ich traue es mir zu", sagte der Ex-Dortmunder.

