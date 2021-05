"Ich will mein Bestes zeigen": Leroy Sané ist nach schwieriger Saison heiß auf die EM

Am Samstagnachmittag hatte Leroy Sané nicht seinen besten Trainingstag: Dem Star des FC Bayern gelang in der Nachmittagseinheit der Nationalmannschaft nicht viel, der 25-Jährige wirkte so, als hätte er seinen Kopf woanders, wäre mit den Gedanken nicht auf dem Platz. Mitspieler Emre Can rüttelte ihn während des Trainingsspiels verbal wach, nahm ihn später fürsorglich in den Arm. "Leroy hat ab und an ein bisschen eine andere Körpersprache, da muss man ihm mal lauter etwas sagen oder Körperkontakt haben, das hilft ihm manchmal. Das war aber nicht böse gemeint", sagte Can.

