Ideales Wetter und gute Bedingungen beim "Lauf geht's!"-Meilensteinlauf

Leipzig. „Lauf geht’s!“ kommt in die nächste Runde: Der Meilensteinlauf über zehn Kilometer war der erste große Trainingshöhepunkt der diesjährigen LVZ-Gesundheitsaktion „Lauf geht’s!“. Am Dienstagabend trafen sich bei angenehmen 20 Grad knapp 200 Teilnehmer am Sportplatz „Neue Linie“ in Leipzig. Als Ehrengast begrüßte Headcoach Jörg Matthé den Leipziger Wüstenläufer Peter Schlieder, der mit seinen Läufen über Distanzen im dreistelligen Bereich in den heißesten Ländern der Erde für Furore sorgt. Bevor der Ultra-Laufsportler am Wochenende an einem 100-Kilometer-langen Lauf in Thüringen teilnimmt, kam er beim ersten Wettkampf der LVZ-Läufergruppen vorbei, um eine lockere Vorbereitungseinheit zu absolvieren. Knapp 45 Minuten benötigte der 32-jährige ehemalige Fußballer, der für den VfB Leipzig und den FC Sachsen auf dem Platz stand.