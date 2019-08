Identität von HSV-Profi Bakery Jatta: So lief die Anhörung beim DFB-Kontrollausschuss

Der DFB-Kontrollausschuss hat nach der ersten Anhörung von HSV-Profi Bakéry Jatta am Donnerstag keine Entscheidung getroffen. Wegen der Klärung seiner Identität wurde der 21-Jährige in Frankfurt rund 90 Minuten angehört. Dabei wurde der Gambier vom Vorstandsvorsitzenden Bernd Hoffmann, Sportvorstand Jonas Boldt sowie Rechtsanwälten begleitet. Boldt gab der BILD anschließend Auskunft über den Verlauf der Anhörung: „Wir sind ganz froh, dass es zu dieser Anhörung des Kontrollausschusses kam. Die Gespräche fanden in einer entspannten Atmosphäre statt und vielleicht geraten die Dinge jetzt endlich in ruhigere Fahrwasser." Zuvor hatte sich bereits Trainer Dieter Hecking dazu geäußert, dass sich das Thema aus HSV-Sicht hoffentlich möglichst schnell aufklärt. Die Sport Bild hatte vor einigen Tagen in einem Bericht Zweifel an Jattas Identität geäußert und damit großen Wirbel ausgelöst.