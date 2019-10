Regeländerungen bei Gehirnerschütterungen rücken näher - das sagt das IFAB

Eine Expertengruppe des International Football Association Board soll über mögliche Regeländerungen im Fall von Gehirnerschütterungen im Fußball beraten. Eine entsprechende Empfehlung gab das technische Beratergremium des IFAB nach einer Sitzung in Zürich ab. Das Gremium sei übereingekommen, dass bei jedem Lösungsansatz sowohl das Wohl des Spielers als auch die sportliche Fairness berücksichtigt werden müssten, hieß es in einer Mitteilung.

Zusätzlicher Wechsel bei Kopfverletzungen in der Diskussion

In der Vergangenheit hatten benommene Akteure vielfach weiterspielen müssen, wenn die Mannschaft ihr Auswechselkontingent bereits erschöpft hatte. Die UEFA strebt daher Regeländerungen an. In der Diskussion steht zum Beispiel, einen zusätzlichen Wechsel zu erlauben, um einen Spieler vor einer möglichen Gehirnerschütterung zu bewahren. Auch eine temporäre Auswechslung - also eine, die bei Bedarf rückgängig gemacht werden kann, sobald der Akteur gründlich untersucht wurde - steht als Modell im Raum. Bei den Regeländerungen zur Bundesliga-Saison 2019/20 hatten die Gehirnerschütterungen noch nicht im Mittelpunkt gestanden.