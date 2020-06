IFAB stellt neue Fußball-Regeln vor: Das sind die wichtigsten Änderungen 2020/21

Neue Regeln im Fußball - und das Mitten in der Saison. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) machen auch vor der Corona-Pause in weiten Teilen des internationalen Fußballs nicht halt und haben am Montag ihren Regel-Katalog für die Saison 2020/21 vorgestellt. Gültig sind die neuen Regeln bereits ab dem 1. Juni. Allerdings können Ligen, die sich bedingt durch die Corona-Pandemie noch in der Saison 2019/20 befinden, auch nach den alten Regeln weiterspielen. Das IFAB hatte zuletzt vor dem Neustart der Bundesliga gehandelt und vorübergehend fünf Auswechselungen erlaubt. Ganz so einschneidend sind die nun veröffentlichten Regeländerungen nicht, aber sie könnten für noch mehr Klarheit sorgen. Vor allem beim Handspiel.