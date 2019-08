IG Rote Kurve mit Fan-Appell zum Fall Jatta: "Lasst Pfiffe und Beleidigungen sein" 

Der 1. FC Nürnberg, der VfL Bochum und der Karlsruher SC haben deshalb nach ihren Niederlagen gegen den HSV Einspruch beim DFB eingelegt. Auch Hannover 96 hält sich diese Option offen. Nun hat sich auch die Fangruppe "Rote Kurve & Hannoververeint" in die Angelegenheit eingemischt - und an die Vernunft der 96-Fans appelliert.

Am Sonntag (13.30 Uhr) steht das Nordderby zwischen dem Hamburger SV und Hannover 96 an. Im Vorfeld wird weniger über das Sportliche gesprochen, sondern vielmehr über den Fall von HSV-Profi Bakery Jatta, der aktuell ganz Fußball-Deutschland beschäftigt. Seit Wochen wird über Jattas Identität spekuliert, Medienberichten zufolge könnte der Gambier bei seiner Ankunft in Deutschland falsche Angaben zu seiner Identität und zu seinem Alter gemacht haben.

Es gelte zunächst die Unschuldsvermutung, weshalb sich alle Anhänger der Roten respektvoll verhalten sollten. "Wir fordern alle 96er auf, Bakery Jatta so zu behandeln, wie alle anderen Spieler auch. Also lasst Pfiffe oder Beleidigungen aufgrund dieser Thematik sein und konzentriert Euch auf die Unterstützung unseres Hannoverschen Sportvereins von 1896. Vor allem rassistische Beleidigungen haben bei uns keinen Platz", heißt es in einer offiziellen Mitteilung der Fangruppe.

Vorfälle in Karlsruhe

Zuletzt wurde Jatta beim Spiel des HSV in Karlsruhe von den Heimfans ausgepfiffen und rassistisch beleidigt. Dies will die Fangruppe von 96 in jedem Fall vermeiden.