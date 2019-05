Fix! Ihlas Bebou verlässt Hannover 96 und wechselt zur TSG 1899 Hoffenheim

Jetzt ist es besiegelt: Ihlas Bebou verlässt Hannover 96 und wird in der kommenden Saison für die TSG 1899 Hoffenheim auflaufen. Im Gegensatz zu den Roten bleibt der Togolese also erstklassig. Die Ausstiegsklausel liegt bei 10 Millionen Euro.

Bebou kam im Sommer 2017 vom damaligen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu Hannover 96 und spielte eine starke Hinrunde in seiner Debütsaison (fünf Tore, ein Assist). In der Rückrunde baute er wie das gesamte Team ab und steuerte nur noch eine Vorlage bei. In dieser Saison fehlte der 25-Jährige lange verletzungsbedingt - kam in seinen elf Einsätzen aber immerhin auf vier Tore und drei Assists.