"Ihm geht es sehr gut": Zuber gibt erste Stellungnahme nach Corona-Vorfall

Wie Gerhard Zuber in einem Interview auf der Hannover 96 Vereinshomepage bekannt gab, geht es Timo Hübers "sehr gut". Noch am Dienstag Abend wurde er von dem Arzt informiert, dass sich Timo Hübers testen lassen hat. Das Ergebnis kam dann am Mittwoch Morgen.

Noch nach der Information, hatte der sportliche Leiter den Abwehrspieler kontaktiert, um zu erfahren wie es ihm geht. "Er war zu Hause in Quarantäne. Ihm geht es allerdings sehr gut", schilderte Zuber das Gespräch mit dem 96-Spieler. Es gab keine Anzeichen oder Symptome, der Test war eine reine Vorsichtsmaßnahme von Hübers, da er in Kontakt mit einer infizierten Person stand. Eine vorbildliche Aktion, in Augen von Zuber.