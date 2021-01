Fußball-Zweitligist Holstein Kiel tritt am Sonntag um 13.30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor beim SV Darmstadt 98 an. Wir wollten von Euch wissen, welchen KSV-Akteur Ihr in der Startelf sehen möchtet. Klickt Euch durch die Bildergalerie.

Anzeige