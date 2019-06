Ihr habt abgestimmt: Das ist eure Meinung zu der 96-Rückkehr von Ron-Robert Zieler

Einen Neuzugang hat Hannover 96 bisher vermeldet: Ron-Robert Zieler, der bereits von 2010 bis 2016 zwischen den Pfosten der "Roten" stand, kehrt an die Leine zurück. Wir haben Euch gefragt, was Ihr von dem Transfer haltet. Knapp 7.000 SPORTBUZZER-User haben an der Umfrage teilgenommen - und die Meinungen sind gespalten.