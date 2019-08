Ihr habt abgestimmt: Jannes Horn kann Hannover 96 helfen - aber er braucht Zeit 

Jannes Horn, Neuzugang von Hannover 96, hat turbulente Tage hinter sich. Am Donnerstag wurde der Wechsel zu den Roten bekannt - und am Samstag debütierte der 22-Jährige direkt. Beim Auswärtssieg in Wiesbaden wechselte Trainer Mirko Slomka den gelernten Linksverteidiger in der 67. Minute ein.

Horn braucht Zeit

Nach der Bekanntgabe des Wechsels haben wir Euch gefragt, ob Horn 96 helfen kann. Über 2500 User haben abgestimmt - und Ihr habt eine klare Meinung: Jannes Horn wird die Roten verstärken. Allerdings glaubt die Mehrheit (54,6 Prozent), dass der Neuzugang Eingewöhnungszeit braucht, um konstant gute Leistungen abrufen zu können. Horn habe in der vergangenen Rückrunde beim 1. FC Köln enorm wenig Spielzeit bekommen - und müsse sich deshalb erst an den Rhythmus gewöhnen.

Deshalb sind lediglich 29,2 Prozent der Meinung, dass der 22-Jährige 96 auf Anhieb weiterhelfen kann. Immerhin: Von einem Transferflop gehen die wenigsten Teilnehmer unserer Umfrage aus. Nur 16,2 Prozent sind skeptisch über die Neuverpflichtung. Sie sind der Auffassung, dass Horn in Köln schlichtweg zu wenig Spielpraxis gesammelt hat und deshalb keine tragende Rolle bei Hannover spielen kann.