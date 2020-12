Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist Tabellenführer und "Wintermeister". Die Störche spielen bisher eine tolle Saison. Wir wollten in einer Abstimmung von Euch wissen, wer bis dato Euer Spieler der bisherigen Saison 2020/21 ist. Exakt 837 User haben an der Umfrage teilgenommen. Für einen Spieler der Kieler Störche habt Ihr 357 mal gevotet. Wer es ist, seht Ihr in der Bildergalerie.

