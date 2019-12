Ihr seid gefragt: Wie würdet ihr Hannover 96 gegen den VfB Stuttgart aufstellen? 

Nach der Niederlage beim VfL Bochum am vergangenen Spieltag ist Hannover 96 auf Wiedergutmachung aus. Das Team von Kenan Kocak empfängt am Samstag (13 Uhr) den VfB Stuttgart zum Duell der Bundesliga-Absteiger.

Verteidigt Albornoz rechts?

Ein großes Problem haben die Roten vor dem Spiel gegen den VfB derweil auf der Rechtsverteidigerposition. Sebastian Jung laboriert weiterhin an einer Muskelsehnenverletzung - und nun hat sich auch noch Julian Korb krankgemeldet. "Wir gehen nicht davon aus, dass er am Wochenende spielen kann", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz. Möglich, dass Miiko Albornoz von links nach rechts wechselt und Matthias Ostrzolek oder Jannes Horn den Part auf der linken Seite übernehmen. So oder so: Kocak muss in der Abwehr improvisieren.

Gute Nachrichten gibt es dafür im offensiven Bereich: Cedric Teuchert, der sich im November einen Jochbeinbruch zugezogen hat, ist wieder spielfähig. Aber: "Er ist sicher keine Option für die Startelf. Wir müssen schauen, wie er sich fühlt", so Kocak. Würdet ihr Teuchert trotzdem direkt in die Startelf beordern? Stimmt ab!