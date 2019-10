Ihr seid gefragt: Wie würdet ihr Hannover 96 beim Karlsruher SC aufstellen?

96-Trainer Mirko Slomka kann vor dem Auswärtsspiel in Karlsruhe auf eine Rückkehr seines Defensivspielers Dennis Aogo hoffen. „Dennis Aogo hat vollständig trainiert“, sagte Slomka am Donnerstag. „Wenn es in den nächsten zwei Tagen keine Rückschläge gibt, ist er gesund.“ Auch Linksverteidiger Jannes Horn, der beim 0:0 am Sonntag gegen den VfL Osnabrück mit einem starken Bluterguss im Oberschenkel ausgewechselt werden musste, sei „auf einem guten Weg“.

Nicht dabei ist dagegen Flügelstürmer Linton Maina, der schon beim torlosen Niedersachsen-Duell gegen die Lila-Weißen mit einer Belastungsreaktion im Oberschenkel gefehlt hatte. Hier könnt ihr abstimmen: Wie soll Hannover 96 beim Karlsruher SC starten?