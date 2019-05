Porto-Coach nach Herzinfarkt von Keeper Casillas: "Iker kann auf alle Leute dieses Klubs zählen"

Nach dem Herzinfarkt der spanischen Torhüter-Ikone Iker Casillas hat sich dessen Mannschaft - der portugiesische Spitzenclub FC Porto - beim Teamkollegen zum Krankenbesuch angemeldet. Die Spieler wollten den 37-Jährigen noch am Freitag besuchen, erklärte Porto-Coach Sérgio Conceição auf einer Pressekonferenz.

Casillas im Ligaspiel zwischen Sporting Lissabon und Porto am 1. Oktober 2017. (@ Imago) ©

Casillas hatte am Mittwoch beim Training einen Infarkt erlitten und im Krankenhaus einen Stent eingepflanzt bekommen. "Solche Dinge sind leider Teil des Lebens", sagte Conceição. Sein Team zeige sich sehr solidarisch, sei aber auch geschockt von der Nachricht. " Iker kann auf alle Leute dieses Clubs zählen ", so der Trainer. Der frühere Kapitän von Real Madrid sei auf dem Weg der Besserung: "Wir waren besorgt, aber glücklicherweise geht es Iker gut."

Fußballwelt und Ex-Teamkollegen reagierten betroffen

Der frühere Real-Madrid-Kapitän fällt für den Rest der Saison aus. Zuletzt hatte der Keeper am vergangenen Freitag beim 2:2 gegen Rio Ave im Tor gestanden. Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos twitterte am Nachmittag drei betende Hände an die Adresse von @IkerCasillas. Zahlreiche Fans fluteten die sozialen Netzwerke innerhalb von Minuten nach Bekanntwerden der Nachricht mit Wünschen zu einer baldigen Genesung.