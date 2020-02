Kandidatur angekündigt: Torwart-Legende Iker Casillas will Verbandspräsident in Spanien werden

Torwart-Legende Iker Casillas will um das Präsidenten-Amt beim spanischen Fußball-Verband RFEF kandidieren. Das gab der 38-Jährige am Montag auf Twitter bekannt: "Ja ich werde mich bei den Wahlen um die RFEF-Präsidentschaft bewerben. Gemeinsam werden wir unseren Verband auf die Höhe des besten Fußballs der Welt bringen: Den Spaniens." Dazu postete er ein Bild von sich mit dem Slogan "Iker Casillas 2020" .

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m

Casillas deutet Karriereende beim FC Porto an

Eigentlich hatte Casillas seine aktive Karriere beim FC Porto noch gar nicht beendet. Nach einem Herzinfarkt im Mai 2019 pausiert Casillas derzeit nur, wollte aber eigentlich weiter an einem Comeback arbeiten. Währenddessen hatte er zuletzt einen Posten in der Team-Leitung beim portugiesischen Traditionsklub inne. Doch nun deutete der fünfmalige Welttorhüter an, dass er die Karriere offenbar doch beendet: "Ich habe den Präsidenten meines Vereins FC Porto über die Entscheidung informiert und kann dem Verein nur meinen tiefsten Dank aussprechen."