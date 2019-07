Iker Casillas vor Karriereende: Torwart-Legende soll noch im Juli aufhören

Hat Torwart-Legende Iker Casillas sein letztes Spiel für den FC Porto bereits absolviert? Die renommierte portugiesische Sportzeitung A Bola schreibt, dass der 38 Jahre alte Spanier noch im Juli 2019 sein Karriereende offiziell bekannt geben wird. Casillas hatte am 1. Mai 2019 im Training des Vizemeisters in Portugal einen Herzinfarkt erlitten. Der Ex-Nationalspieler musste notoperiert werden. Am 1. Juli, nur 61 Tage nach der OP, kehrte der Weltmeister von 2010 ins Mannschaftstraining Portos zurück. Es dürfte sich aber laut dem Bericht um die letzten Trainingseinheiten von Casillas als aktiver Spieler handeln.

Job nach Karriereende in Porto: Casillas soll jungen Talenten helfen

Vor der Saison 2015/2016 wechselte der 167-malige spanische Nationalkeeper zum FC Porto. Dort bestritt er bislang 156 Spiele, davon 27 in der Champions League. Mit der Mannschaft konnte der in Móstoles bei Madrid geborene Casillas in der Saison 2017/2018 sowohl die portugiesische Meisterschaft als auch den Supercup gewinnen. Im diesjährigen Viertelfinale der Königsklasse scheiterte Porto an Jürgen Klopp und dem FC Liverpool (0:2 und 1:4).