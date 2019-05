Iker Casillas nach Herzinfarkt aus Krankenhaus entlassen: "Hatte viel Glück"

Erfreuliche Nachrichten aus Portugal. Fünf Tage nach seinem Herzinfarkt ist Iker Casillas in Portugal aus dem Krankenhaus entlassen worden. "Ich muss dankbar sein, ich hatte viel Glück", sagte der Profi des portugiesischen Top-Klubs FC Porto am Montag unmittelbar nach der Entlassung. Zu seiner Zukunft konnte der Weltmeister von 2010 und zweifache Europameister, der am 20. Mai 38 wird, noch nichts sagen. "Ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussehen wird. Das Wichtigste ist aber, dass ich heute hier bin und sagen kann, wie ich mich fühle", meinte Casillas.