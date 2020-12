Ilka Seidel über die Rolle des Leistungssports: "Diskurs wird nicht ehrlich genug geführt"

Ilka Seidel über … die grundsätzliche Bedeutung von Leistungssport:

Wir leben – unabhängig von Corona – in einer gesellschaftlichen Phase, in der man intensiv dafür werben muss, sich anzustrengen. Der Leistungssport ist in einer ansonsten relativ gesicherten Lebenswelt mit einem hohen Risiko des Scheiterns behaftet. Deshalb braucht es Ansätze, die helfen, den Leistungssport attraktiv zu halten und zu gestalten. Dieser Diskurs wird in meinen Augen nicht ehrlich genug geführt. Deutschland muss sich klar werden: Welchen Leistungssport wollen wir in Deutschland und was ist er uns wert?

… die olympische Perspektive Niedersachsens vor Corona:

Wenn alles wie geplant gelaufen wäre, hätten wir im vergangenen Sommer wohl 10 bis 12 Teilnehmer bei den Olympischen und Paralympischen Spielen gehabt. Den aktuellen Stand zu beurteilen, ist schwierig. Für die Sportler ist es eine immense Herausforderung, sich so lange top fit und auf einem entsprechenden Leistungslevel zu halten.