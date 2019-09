Zweiter Ausfall nach Nico Schulz: Auch Ilkay Gündogan verlässt DFB-Team vor Spiel in Nordirland

Nach BVB-Außenverteidiger Nico Schulz fällt auch Ilkay Gündogan für das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am Montagabend in Belfast gegen Nordirland aus. Der Mittelfeldspieler vom englischen Meister Manchester City leidet an einem grippalen Infekt und verließ das DFB-Camp am Sonntag, um bei seinem Klub an der Genesung zu arbeiten. Schulz hatte sich bei der 2:4-Heimpleite am Freitag in Hamburg gegen die Niederlande einen Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel zugezogen. Er war daraufhin zu Borussia Dortmund zurückgekehrt, um sich dort in Behandlung zu begeben.