Ilkay Gündogan schimpft über Champions-League-Reform: "Denkt denn niemand an uns Spieler?"

Nach der Aufregung um die vorerst gescheiterte Super League hat Ilkay Gündogan mit deutlichen Worten auch Kritik an der in dieser Woche beschlossenen Champions-League-Reform geübt. "Bei all dem Super-League-Zeug ... können wir bitte auch über das neue Champions-League-Format sprechen? Immer mehr und mehr und mehr Spiele, denkt denn niemand mehr an uns Spieler?", schrieb der Profi von Manchester City am Donnerstag bei Twitter. "Das neue UCL-Format ist im Vergleich zur Super League nur das geringere der beiden Übel."

