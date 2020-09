Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City positiv auf Corona getestet - zehntägige Quarantäne

Der deutsche Nationalspieler Ilkay Gündogan von Manchester City ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der englische Vizemeister am Montag mit. Der 29-Jährige befolgt nach Angaben des Vereins nun die Corona-Richtlinien der Premier League und der britischen Regierung und befindet sich in einer zehntägigen Selbstisolation. "Jeder im Klub wünscht Ilkay eine schnelle Genesung", hieß es in der Mitteilung.

Weitere Angaben machte der Verein von Trainer Pep Guardiola nicht. Gündogan fehlt City damit auch am Montagabend im Gastspiel bei den Wolverhampton Wanderers. Da das Auftaktpartie am 12. September gegen Aston Villa verschoben worden war, ist das Duell mit den Wolves das erste Saisonspiel für Manchester. Wolverhampton war derweil mit einem 2:0 bei Sheffield United in die Spielzeit gestartet.