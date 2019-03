Nach Neuer-Auswechslung: Ilkay Gündogan gegen Serbien erstmals DFB-Kapitän

Ilkay Gündogan hat im Testspiel gegen Serbien am Mittwochabend erstmals die Kapitänsbinde der deutschen Nationalmannschaft getragen. Der Mittelfeldspieler von Manchester City übernahm das Amt des Spielführers, nachdem Torhüter Manuel Neuer zur Halbzeit in der Kabine geblieben und durch Mac-Andre ter Stegen ersetzt worden war. Gündogan war im vergangenen Sommer in eine Affäre um gemeinsame Fotos mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan verwickelt, distanzierte sich anschließend aber von der Annahme, er wolle mit der Aktion eine politische Botschaft verbreiten.