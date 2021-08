Ilkay Gündogan begründet Fortsetzung seiner DFB-Karriere: "Das kann es noch nicht gewesen sein"

Gündogan spielt seit dem Jahr 2011 für die deutsche Nationalmannschaft. Der damalige Bundestrainer Joachim Löw verschaffte dem ehemaligen BVB-Star am 11. Oktober im EM-Qualifikationsspiel gegen Belgien sein DFB-Debüt. Beim 3:1 gegen Belgien in der EM-Qualifikation kam er kurz vor dem Ende für Philipp Lahm in die Partie. Bis heute sollten 48 weitere Einsätze folgen, allerdings kein Titel mit Deutschland: Für die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien, wo Deutschland das Finale gegen Argentinien gewann, fiel Gündogan wegen einer Wirbelsäulen-Verletzung aus, 2017 beim Confederations Cup in Russland wurde der ManCity-Star wegen eines Kreuzbandrisses nicht nominiert. Bei der WM 2018 und der EM 2021 stand der Mittelfeldspieler jeweils im Kader und zählte zuletzt zum Stammpersonal der Löw-Elf.

Flick wird am Donnerstag seinen ersten Kader nominieren. Anlass sind die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen am 2. September, drei Tage später in Stuttgart gegen Armenien sowie am 8. September gegen Island in Reykjavik. Die DFB-Auswahl ist derzeit nur Dritter in ihrer Gruppe. Sicher bei der WM dabei ist lediglich der Tabellenerste. "Ich hoffe, dass wir gleich mit sehr positiven Spielen überzeugen und somit auch die Fans wieder auf unsere Seite ziehen können", sagte Gündogan.