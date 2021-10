Baum-Spende und Versteigerung: DFB-Star Gündogan setzt Zeichen für Klimaschutz 

Nationalspieler Ilkay Gündogan setzt mit einer Spendenaktion ein Zeichen für den Klimaschutz. Der Mittelfeldspieler von Manchester City will in Deutschland und der Türkei 5.000 Bäume anpflanzen: "Über das Hochwasser in Deutschland sowie die Waldbrände in der Türkei wurde bereits viel berichtet. Mich hat das alles sehr beschäftigt", sagt Gündogan. "Für mich, der Familie und Freunde in beiden Ländern hat, war das kaum zu fassen, da beide Ereignisse so gegenteilig gewesen sind in den jeweiligen Extremen. Dass dabei der Klimawandel eine gewisse Rolle spielte, ist nicht wegzudiskutieren." Mit der Spende will der 30-Jährige nun vorangehen, versteigert zudem einige Fan-Pakete für andere Nachhaltigkeitsprojekte.

